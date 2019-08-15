"Zehirsiz Sofralar" için seferber oldular!

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında finanse edilen ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı (PAN Europe) ortaklığında yürüttüğü “Zehirsiz Sofralar” projesi Nisan 2019'da başladı. Buğday Derneği, bir yıl sürecek proje ile pestisitlerin olumsuz etkileri ve pestisitlere alternatif yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu amaçlara ulaşmak için de bir sivil toplum ağı kurulmasına ön ayak olmayı, pek çok bilgilendirici materyalin olduğu bir web sitesi hazırlamayı ve oldukça kapsamlı bir kampanya yürütülmesini hedefliyor.

350 Ankara

Afşar Balam Kadın Kooperatifi

Agrida Tarım ve Turizm Derneği

Akdeniz Koruma Derneği

Anadolu Kalkınma Derneği

Ankara Organik Üreticileri ve Müteşebbisleri Derneği

Antalya Gıda Topluluğu

Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği

Bağlıca Eğitim Çevre Dayanışma Derneği

Bardacık Gıda Topluluğu

Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi Renkli Orman Okulları- BBOM

Beşiktaş Kooperatifi Girişimi

BİTOT Gıda Topluluğu

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği – BİOTED

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Bütün Çocuklar Bizim Derneği

Çankırı Eldivan Kadın Kooperatifi

Çekirdek Türetici

Çevre ve Arı Koruma Derneği - Çarık Derneği

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı – ÇEKÜL

Çevreci Enerji Derneği

Çukurova İnsan Tohum ve Toprak Atölyeleri - ÇİTTA

Çukurova Organik Tarım Derneği

Demeter Tarım Derneği

Doğa Derneği

Doğa Koruma Merkezi

Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı - DBB

Doğal Yaşam Derneği

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Derneği

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği

Ege İhracatçı Birlikleri – EİB

Eko Harita

EKOLOG Ekolojik Girişimciler ve Gönüllüler Derneği

Ekoloji Kolektifi

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği – ETO

Ekolojik Yaşam Derneği – EKODER

Erzurum Organik Güvenilir Gıda Üreticileri Derneği

Gastronomi ve Turizm Derneği

Gediz Ekoloji Topluluğu

Good4Trust

Greenpeace Akdeniz

Güneşköy Kooperatifi

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği- HASUDER

Homeros Gıda Topluluğu

İstanbul Permakültür Kolektifi

İşletme Kooperatifi Organik Üreticileri

Kanserle Dans Derneği

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı- KAÇUV

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği

Kars Doğal Ürün Yetiştiricileri Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kendin Olma Cesaretini Bul Platformu

Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

Konya Organik Tarım Derneği

Koruyucu Tarım Derneği

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği

Kuzey Ormanları Savunması

Ne Yersen O'sun

Organik Üreticiler ve Sanayiciler Derneği – ORGÜDER

Originn Gıda Topluluğu

S.S. Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi

Sağlık ve Çevre İttifakı (Health and Environment Alliance) – HEAL

Silivri Çevre Derneği

Sürdürülebilir Yaşam Derneği

Tarım Ekonomisi Derneği

Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği – KSKDER

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube

Tüketici Birliği Federasyonu - TBF

Tüketici Dernekleri Federasyonu - TÜDEF

Tüketici Hakları Derneği - THD

Tüketici Örgütleri Federasyonu - TÖF

Tüketiciler Derneği

Tüketiciyi Koruma Derneği - TÜKODER

Türk Kanser Derneği

Türk Toraks Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Biyologlar Derneği

Türkiye Ormancılar Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi

WWF Türkiye

Yavaş Gıda Derneği

Yeryüzü Derneği

Yeşil Düşünce Derneği

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Kurulmakta olan, çalışma alanları gıda güvenliği ile kesişen, daha az pestisit kullanımı ve alternatif tarım ve mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması için savunuculuk yapacak, farklı alanlardan sivil toplum örgütleri ve sivil girişimleri bir araya getiriyor. Bu ağın birlikte hareket etmesi, sivil aktörlerin seslerinin daha güçlü çıkmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını ve daha etkin bir kampanya yürütülmesini sağlayacak.Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın ilk aşama toplantıları, 16 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de, 11 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da ve 13 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.Toplantılara toplam 68 sivil toplum örgütü ve sivil girişimi temsilen 123 kişi katıldı. Toplantılara katılamayan, ama ağa katılma talebini iletenlerle birlikte Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nda tüketici hakları, sağlık, tarım, gıda, ekolojik yaşam, doğa koruma ve çevre gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 85 STK ve inisiyatif bulunuyor.Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın ilk aşama toplantılarında ağın yapısı, işleyişi ve çalışma alanları tartışıldı; ağın, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyerek hareket etmesi karara bağlandı ve ağa ait bir Yürütme Kurulu oluşturuldu. Paydaşların sorumluluk alanları tanımlandı ve Zehirsiz Sofralar Projesi hakkında görüş alışverişi yapıldı.Kalıcı olması hedeflenen Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın Eylül ayına kadar kuruluş aşamasını tamamlaması ve Kasım ayında pestisit kullanımının azaltılması ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ile ilgili ortak bir kampanyaya başlaması hedefleniyor. Pestisitlerin zararları ve pestisitlere alternatif yöntemlerle ilgili Kasım ayında uluslararası bir konferans gerçekleştirilmesi planlanıyor ve aynı konularla ilgili Kasım ayında açılmak üzere kapsamlı bir web sitesi hazırlanıyor.Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman'a göre, pestisitlerin etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılmasına, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve pestisit kullanımı azaltılırken, doğa dostu alternatif mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda daha fazla işbirliği yapılmasına ihtiyacımız var. Ayman, ağın önemini; “Zehirsiz Sofralar STK Ağı, konunun farklı yönleriyle bütüncül bir şekilde ele alınmasını, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, sivil aktörlerin etkin bir kampanya yürüterek karar vericilerin harekete geçmesi için sesini daha güçlü duyurmasını sağlayacak” sözleriyle ifade ediyor.Tarım ve gıdanın hayatın merkezinde yer aldığını belirten Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Proje Sorumlusu Berkan Özyer, Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'nda olma nedenlerini şöyle açıklıyor: “Gıdanın tohumdan sofraya uzanan yolculuğu, insan haklarından iklim değişikliğine, adaletten toplumsal refaha, biyoçeşitlilikten kaynak tüketimine kadar hayatın her noktasına temas ediyor. Kökten değişmesi gereken çökmüş bir gıda sistemi var karşımızda. Bu yüzden tarım ve gıda üzerine çalışan, bu konuya ilgi duyan herkesin bir araya gelmesi, kendi uzmanlığını ortaya koyması çok önemli. Greenpeace Akdeniz olarak biz de elini taşın altına koyan her aktörle bir araya gelip ortak akılla sorunların teşhisini yapmak ve çözüm önerileri oluşturmak için bu ağı benzersiz bir önemde görüyoruz.”Zehirsiz Sofralar Projesi Danışmanı Gıda Mühendisi Bülent Şık, Sivil Toplum Ağı'nın önemini şu şekilde açıklıyor: “Gıda güvenliği bir gıda maddesinin sağlığa uygun olmasını sağlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu amaçla özünde kamusal nitelik taşıyan çeşitli çalışmalar yapılır. Kamusal çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ise ancak yurttaşların da bu çalışmalara dâhil olabilmeleri ile mümkündür. Böylece yurttaşların bilgiye erişim haklarını kullanabilmeleri ve kamusal çalışmalardaki belirsizliklere ve yetersizliklere doğrudan müdahil olabilmeleri sağlanacaktır. Bu yapılabildiği ölçüde de yaşadığımız hayata dair bilgi ve becerimizin artacağı ve politik süreçlere müdahil olma imkânlarımızın çoğalacağı söylenebilir. Bu bağlamda çeşitli örgüt, yapı ve inisiyatifin gıdalardaki pestisit kalıntıları gibi önemli bir konuda kamuoyu farkındalığı yaratma ve tarımda pestisit kullanımını sonlandırma amacı ile bir araya gelerek “Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı” kurmasını çok önemli buluyorum.”