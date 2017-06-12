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Zekeriya Öz'ün kaçmasına yardım eden 3 kişi aranıyor

- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 kişi aranıyor - Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Çiçekli: - "Zekeriya Öz'ün kaçışına imkan sağlayan 1'i bayan 3 kişi daha örgüt üyeliğinden aranıyor. Bu 3 kişinin Amerika'ya kaçtığı tespit edildi"

Zekeriya Öz'ün kaçmasına yardım eden 3 kişi aranıyor

ORDU (AA) - FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışına kaçmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 kişi aranıyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, makamında gazetecilere FETÖ soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiçekli, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Ordu'da 3 bin 322 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığını, 368 kişinin tutuklandığını söyledi.

Firarda 39 kişinin bulunduğunu kaydeden Çiçekli, 724 kişinin adli kontrol, 270 kişinin ise koşulsuz salıverildiğini vurguladı.

Çiçekli Ordu'da 700 kişiye sadece ByLock'dan işlem yapıldığını ifade etti.

Başsavcı Çiçekli, Ordu'da yakın tarihlerde mahkemelerin karar vermeye başlayabileceklerini de belirtti.

- Zekeriya Öz'ün yurt dışına kaçması

Öte yandan Başsavcı Ahmet Çiçekli, "FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün, yurt dışına kaçmadan önce Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir evde iki gece konakladığı tespit edildi." dedi.

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'e yardım eden 1 kişinin daha önce tutuklandığını, ancak bu kişinin daha sonra serbest kaldığını anımsatan Çiçekli, "Zekeriya Öz'ün kaçışına imkan sağlayan 1'i bayan 3 kişi daha örgüt üyeliğinden aranıyor. Bu 3 kişinin Amerika'ya kaçtığı tespit edildi. Ayrıca kaçanlardan bir tanesinde ByLock çıktı." değerlendirmesinde de bulundu.

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FetöFETÖ FirarisiZekeriya Öz
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