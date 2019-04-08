Zeynep Erkunt Armağan, 3. kez kadın CEO listesinde

İSTANBUL (AA) - Dünyada traktör üreten "ilk" kadın olan Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici oldu.

Erkunt Traktör'den yapılan açıklamaya göre, Fortune dergisi tarafından "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını Araştırması"nda her yıl yer alan Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, şirketinin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı, yönetimin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyokültürel kalkınmaya etkileri gibi önemli kriterleri aşarak Fortune listesinde bu yıl yine yer aldı.

Zeynep Erkunt Armağan, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında 3. kez listeye giren "tek" Türk sanayici oldu.



Son yıllarda kadın platformlarında cinsiyet eşitliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını kendi şirketinden başlatarak sektöre yayan Armağan, üniversite öğrencileri ile de sık sık bir araya gelerek iş hayatındaki tecrübelerini paylaşıyor. Ayrıca, genç girişimciler için cesaret veren görüşleri yakından takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşitken, iş hayatındaki görüntünün erkek nüfus ağırlıklı olması mı, yoksa makine sektörü gibi tüm üretim dallarının kalbi olan bir sektörde toplam nüfusun ancak yüzde 10'unun kadın olması mı daha düşündürücü bilemiyorum. Bu verileri çok iyi analiz etmek lazım. Yani başka deyişle, toplumun en iyi yarısını içermeyen iş hayatı ne kadar hızlı ilerleyebilir? İyi düşünmek ve ülkenin gelişimi için kadınları hızla iş hayatına dahil etmek lazım.

Kadınlarımızın son derece akıllı olduğunu, analitik düşünebildiğini, çıktıkları yolda sabırla, sebatla muhakkak başarıya ulaşabildiklerini 37 yıldır görüyorum ve örnek teşkil etmeye çalışıyorum. Yıllardır kalkınmanın anahtarının sanayiden geçtiğini söyler, gereklerini yerine getirmeye çalışırım. Bu gerekliliğin içinde kadın istihdamı da dahil olmak üzere... Bir kadın olarak makine sektöründe ulaşabildiğim tüm başarıyı ailemden aldığım güce ve sektör ayırt etmeden hissettiğim çalışma aşkına olduğu kadar, zaman zaman sektörde kendimi yalnız hissetmeme rağmen geri adım atmadan çabalamama borçlu olduğumu da biliyorum. Sanayici kadınların hızla çoğalmasını ve ülkemizin nüfus dağılımının iş hayatına da yansımasını diliyorum."



