Zeytin toplarken kayalık zemine düşen kişiyi UMKE kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalman ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından uzun süren uğraş sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazir Türkmen (74), oğluyla Şerefler Mahallesi Karadere mevkisindeki bahçesine zeytin toplamaya gitti. Bir ağaca çıkan Türkmen, dalın kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden kayalık zemine düştü. Türkmen'i kendi çabalarıyla kurtaramayan oğlunun 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye iple kurtarma istasyonu kuruldu. Sedyeye alınan Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak dağdan indirildi. Türkmen, burada bekletilen ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalça kısmından kırık olduğu belirtilen Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Murat Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının zeytin toplarken dalın kırılmasıyla düştüğünü söyledi. Babasının kayalık zemine düştükten sonra biraz yuvarlandığını anlatan Türkmen, "Ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim." dedi.

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar ise Fethiye ve Dalaman ekipleriyle ortaklaşa düzenlediği operasyonda hastaya 1,5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıklarını ifade etti. Hastayı sedyeye sabitleyip istasyon yardımıyla kurtardıklarını belirten Pınar, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.