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Zeytin yüklü tırla kaçan sürücü yakalandı

- Bursa'nın Gemlik ilçesindeki firmadan 350 bin liralık zeytini aracına yükledikten sonra ortadan kaybolan tır şoförü İstanbul'da yakalandı

Zeytin yüklü tırla kaçan sürücü yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki firmadan 350 bin liralık zeytini tıra yükledikten sonra ortadan kaybolan sürücü İstanbul'da yakalandı.

Gemlik'ten plakası sahte olduğu belirlenen tıra piyasa değeri 350 bin lira olan 26 ton zeytini yükleyen Mustafa E. ve Doğan S, ürünleri 24 saat geçmesine rağmen İstanbul'daki alıcıya teslim etmedi. Bunun üzerine firma yetkilileri, polise ihbarda bulundu.

Polis, güvenlik kameraları ile çevre il ve ilçelerdeki KGS sistemlerini takip ederek tırın plakasını belirledi.

50 EN 955 plakalı tırın İstanbul Ambarlı Limanı garajında park halinde olduğunu tespit eden ekipler, İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda tır, zeytinlerle ele geçirildi.

Evrakta sahtecilik suçundan arandığı belirlenen Doğan S, gözaltına alındı, dorsedeki zeytinler ise Gemlik'teki sahibine tutanakla teslim edildi.

Mustafa E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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