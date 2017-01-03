Zeytinburnu'nda bıçakla yaralama

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda çıkan kavgada Afgan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi 14. Sokak'ta Afganistan vatandaşı olduğu belirtilen ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kavga edenlerden biri, diğerini karnından bıçakladı.

Olaya, Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin yakalanmasına yönelik bir adreste arama yapan ve bölgenin yakınında bulunan polis ekipleri, müdahale etti.

Kavganın şüphelisi kısa sürede yakalanırken, ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, ambulansa taşınan yaralının Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen terörist olduğunu sanan mahalle sakinleri, bu kişiye tepki gösterdi.