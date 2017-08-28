Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı

Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Ambarlar D100 Karayolu katılım noktası üst geçitte, çimler üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören belediyenin temizlik ekipleri, polis ve sağlık...

Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Ambarlar D100 Karayolu katılım noktası üst geçitte, çimler üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören belediyenin temizlik ekipleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden Rüstem Kumsar (53) adına kayıtlı kimlik kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumsar'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CesetD100 KarayoluIstanbulZeytinburnu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5