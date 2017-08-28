İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Ambarlar D100 Karayolu katılım noktası üst geçitte, çimler üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören belediyenin temizlik ekipleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden Rüstem Kumsar (53) adına kayıtlı kimlik kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kumsar'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.