Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Zeytinburnu'nda rehine operasyonu

- Fidye için kaçırılan yabancı uyruklu 5 kişinin kurtarıldığı operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda rehine operasyonu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda fidye için kaçırılan yabancı 5 kişi kurtarılırken, Afganistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Merkezefendi Mahallesi G-47 Sokak'taki bir binanın bodrum katında rehin tutulan 2'si İran, 2'si Pakistan ve 1'i Afganistan uyruklu 5 kişiden biri kurtulmayı başardı.

Bu kişinin çevredekilerden yardım istemesi üzerine, polise haber verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, rehin alınan diğer 4 kişi de kurtarıldı.

Bu kişileri rehin aldıkları belirlenen 2 Afgan gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GözaltıOperasyonPolisRehineZeytinburnu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5