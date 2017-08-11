Zeytinburnu'nda rehine operasyonu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda fidye için kaçırılan yabancı 5 kişi kurtarılırken, Afganistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Merkezefendi Mahallesi G-47 Sokak'taki bir binanın bodrum katında rehin tutulan 2'si İran, 2'si Pakistan ve 1'i Afganistan uyruklu 5 kişiden biri kurtulmayı başardı.

Bu kişinin çevredekilerden yardım istemesi üzerine, polise haber verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, rehin alınan diğer 4 kişi de kurtarıldı.

Bu kişileri rehin aldıkları belirlenen 2 Afgan gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.



