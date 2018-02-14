Zeytinde hasat sonu

BALIKESİR (AA) - Yaklaşık 12 milyon ağaçla Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'nde hasat dönemi, Meci Şenliği ile sona erdi.

Zeytinyağı üretimi açısından önde gelen bölgelerden Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Edremit Zeytin Hasat Sonu (Meci) Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.

Edremit Ticaret Odası önünden başlayarak Menderes Bulvarı'nı aşıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşüne, üreticilerin yanı sıra zeytin taşımacılığında kullanılan develer de katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, açılış konuşmasına, "Zeytinin başkenti Edremit'te, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz." diyerek başladı.

Zeytinin bölge için çok önemli değer olduğunu vurgulayan Saka, "Biz zeytinin altında doğarız. İlk salıncağımız, zeytin dalına urgan ile yapılır. Orada uyuruz. Zeytin bir kültürdür. Zeytin insanın karakterini değiştirecek kadar önemli bir kültürdür." dedi.

Saka, zeytinin sadece bir meyve değil dünyada barışın en önemli sembolü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı da ben zeytinin başkentinden tüm dünyaya barış mesajları sunmaya çalışıyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir toplumuz. Bu konuda da her türlü çabayı bundan sonra da göstereceğiz. Bizim barışımıza, dostluğumuza engel olmaya kalkan, bunun için de bizi korkutup, pusturup evlerimize kapatabileceklerini düşünen üç, beş çapulcuya şu Edremit meydanından bir kez daha haykırıyorum, ne yaparsanız yapın, ne Misak-ı Milli sınırlarımızı bölebileceksiniz ne de laik demokratik cumhuriyeti yıkabileceksiniz. Edremit halkı gibi bu ülkenin yurtsever insanları size bu fırsatı vermeyecektir."

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da yaptığı konuşmada ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Sırmalı, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçik'imiz kazasız belasız bir şekilde oradaki görevini tamamlayıp ülkemize geri dönsün. Ben Afrin'deki şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Edremit Belediye Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından iki pehlivan bölgede üretilen zeytinyağlarını vücutlarına sürerek sembolik yağlı güreş yaptı.

Daha sonra Faruk Serpil Parkı'nda bulunan asırlık zeytin ağacında sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Burada "Allah'a şükür, zeytine teşekkür" anlamı taşıyan "Meci" geleneği kapsamında, zeytin kahyasının ağaca bağlanması ve işçilere bahşiş verilmesiyle çözülmesi canlandırıldı.

Vatandaşlara pilav ve keşkek ikramının yapıldığı törenler, "Tarladan Sofraya Zeytin" fotoğraf sergisinin açılmasıyla son buldu.



