Zeytinin başkentinde uluslararası festival

30 Ağustos Zafer Bayramı ve '5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’ni birlikte kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ‘’200 yıllık bir tarihe sahip Zeytin Hazinesi Gemlik’i, ülkemizin çağdaş, ekonomisi güçlü ve her şeyden önce güvenli yaşanır bir kent haline getireceğiz. Zeytin Festivali bu hedefimizin yolunu aydınlatmaktadır’’ dedi.







Ekibiyle birlikte zeytinin başkenti olma iddiasını, Marmara'nın incisi olma iddiasının yanına koyarak yola çıktıklarını ve bu yıl beşincisini düzenledikleri festivali her sene sürdürmek istediklerini belirten Sertaslan, "Gemlik, ticaret, liman, turizm ve tarih kenti olmasının yanında bir de tarım kentidir. 2 milyon 469 bin zeytin ağacı varlığıyla, ısrarla tehdit altında olan, ısrarla her geçen yıl sayısı azaltılan ve maalesef ekonomik bir ürün olmaktan çıkartılan zeytinliklere sahibiz. Bu festivali yapmaktaki ilk amacımız, zeytinlikleri korumaktır. Onları daha çok gelir getiren bir ürün haline döndürerek çiftçi tarafından alınmasını sağlamak gibi bir misyon yükledik kendimize. Coğrafi işaret sahibi olan sofralık zeytinin başkenti Gemlik'tir diye de her yerde duyulsun istiyoruz. Taklitlerimizden sakınınız diyeceğiz festivalin sonunda. Bunun duyurulması adına da önemsiyoruz bu festivali" şeklinde konuştu.



Ekonomiden eğlenceye geniş bir program çerçevesinde yapılan Uluslararası Zeytin Festivali'ne, dış ülkelerden ve yurt içinden insanların büyük ilgi göstemesi bekleniyor.



Marka kent haline getirilecek olan Uluslararası Zeytin Festivali’nin en renkli etkinlikleri;

3 metre yüksekliğinde zeytinden Atatürk portresinin yapılması,

Zeytin Müzesi’nin açılması

Dünyanın en büyük zeytin kahvaltı tabağının hazırlanması,

En iyi zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı yemekler yarışması,

Çocuk ve kadınlar ile festival boyu renkli aktiviteleri olacaktır.

3 gece sürecek olan festivalde ziyaretçilere, yurt dışından ve ülkemizden müzik toplulukları müzik ziyafeti çekecektir.