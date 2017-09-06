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Zeytinyağı fabrikasına uyuşturucu operasyonu

- Edremit'teki operasyonda 80 kök Hint keneviri, 4,5 kilogram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Zeytinyağı fabrikasına uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında, 80 kök Hint keneviri, 4,5 kilogram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Şüpheli E.A.S'ye ait zeytinyağı fabrikasında, narkotik köpeği "Çıtır"ın yardımıyla yapılan aramada 80 kök Hint keneviri, 4,5 kilogram kubar esrar ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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