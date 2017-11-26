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Zigana Dağı'nda kar güzelliği

- Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından hafta sonu tatilini fırsat bilip Zigana Dağı'na gelenler, kayak tesislerinde kızakla kayıp doğada gezerek karın tadını çıkardı

Zigana Dağı'nda kar güzelliği

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırları içindeki Zigana Dağı'na hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelenler, karın tadını çıkardı.

Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2004 yılında A tipi mesire yeri statüsüne alınan Limni Gölü, piknik ve kamp tutkunu ziyaretçilerine kışın seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip Limni Gölü çevresinde, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Doğa tutkunları, soğuk havaya aldırmadan yüzeyi de karla kaplanan Limni Gölü'ne ilgi gösterdi.

Trabzon'da yaşayan Fatih Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hafta sonunda kar güzelliğini seyretmek için Limni Gölü'ne geldiğini söyledi.

Göle yaz aylarında sık sık geldiğini ve kış güzelliğini de burada yaşamak istediğini ifade eden Turan, "Kesinlikle burası bir doğa harikası. Herkese tavsiye ediyoruz. 30 kilometre aşağıda güneşli hava var ve kar yok. Burada güzel ve karlı, buzlu bir hava var. Enfes bir tabiatı izleme fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

- Zigana Dağı'nda kayak tesisi kışa hazır

Zigana Dağı'nda bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nde de kış hazırlıkları tamamlandı. Çevre illerden birçok kişi, hafta sonu karın keyfini sürmek için aileleriyle geldikleri tesislerde kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Öte yandan, tesislerde kayak pistinin açılışı için hazırlıkların sürdüğü ve bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı öğrenildi.


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GümüşhaneLimni GölüZigana Gümüşkayak Tesisleri
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