Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Zigana Dağı'nda kızak keyfi

- Zigana Dağı'na gelen vatandaşlar, kızakla kaymanın keyfini yaşadı - Gümüşhane Valisi Memiş: - "Yarıyıl tatili yaklaşıyor. Keyifle huzurla güvenlikli bir şekilde tatil yapma imkanına sahipler. Bütün Türkiye'yi Zigana'ya bekliyoruz"

Zigana Dağı'nda kızak keyfi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'na gelen vatandaşlar, kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Gümüşhane kent merkezi ve Trabzon'a olan yakınlığı dolayısıyla kolay ulaşılabilen Zigana Dağı'nda kar yağışının istenilen seviyede olmaması nedeniyle ziyaretçiler kızaklarla kayıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve protokol üyeleriyle geldiği Zigana Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle kızakla kayan Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Zigana coğrafyasının turizm ve tabiat güzellikleri açısından görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Zigana'da kışın, iki mevsimin bir arada yaşandığını belirten Memiş, "Yarıyıl tatili yaklaşıyor. Keyifle huzurla güvenlikli bir şekilde tatil yapma imkanına sahipler. Bütün Türkiye'yi Zigana'ya bekliyoruz." dedi.

Vali Memiş, 2018 yılının Gümüşhane'de atılım yılı olacağını da vurgulayarak, "Doğu Karadeniz'de, en yeni, en bakir, en güzel, yeni bir destinasyon olarak hazırız. İl merkezindeki beş yıldızlı otelimizle Süleymaniye Mahallesi, Zigana Kayak Merkezi, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Tomara Şelalesi ile 2018 yılında en az 500 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Valisi Okay MemişZigana Dağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5