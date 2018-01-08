Zigana Dağı'nda kızak keyfi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'na gelen vatandaşlar, kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Gümüşhane kent merkezi ve Trabzon'a olan yakınlığı dolayısıyla kolay ulaşılabilen Zigana Dağı'nda kar yağışının istenilen seviyede olmaması nedeniyle ziyaretçiler kızaklarla kayıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve protokol üyeleriyle geldiği Zigana Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle kızakla kayan Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Zigana coğrafyasının turizm ve tabiat güzellikleri açısından görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Zigana'da kışın, iki mevsimin bir arada yaşandığını belirten Memiş, "Yarıyıl tatili yaklaşıyor. Keyifle huzurla güvenlikli bir şekilde tatil yapma imkanına sahipler. Bütün Türkiye'yi Zigana'ya bekliyoruz." dedi.

Vali Memiş, 2018 yılının Gümüşhane'de atılım yılı olacağını da vurgulayarak, "Doğu Karadeniz'de, en yeni, en bakir, en güzel, yeni bir destinasyon olarak hazırız. İl merkezindeki beş yıldızlı otelimizle Süleymaniye Mahallesi, Zigana Kayak Merkezi, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Kalesi, Tomara Şelalesi ile 2018 yılında en az 500 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



