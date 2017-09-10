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Zigetvar kuşatmasının 451. yıl dönümü

- Macaristan'da Zigetvar kuşatmasının temsili gösterisi yapıldı

Zigetvar kuşatmasının 451. yıl dönümü

ZİGETVAR (AA) - Macaristan'ın Zigetvar kentinde 1566 yılında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman ve Macar Komutan Miklos Zrinyi'yi anma törenleri kapsamında düzenlenen programda Zigetvar kuşatmasının temsili gösterisi yapıldı.

Programa katılan ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen programda Zigetvar kuşatmasının objektif bir şekilde gösterildiğini belirterek ''Zigetvar, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılında sefer düzenlediği önemli bir kale. Kanuni bu kuşatma sırasında 6 Eylül'de vefat ediyor. Onun başlattığı savaş Sokullu Mehmet Paşa tarafından 7 Eylül'de tamamlanarak kale ele geçiriliyor. Bu savaşta kaleyi savunan Miklos Zrinyi de hayatını kaybediyor. Zrinyi, kaleyi bir aydan daha uzun süre savunduğu için Macarlar tarafından kahraman olarak görülüyor. Bu Macar ulusal bilincinin önemli bir unsuru haline de gelmiş durumda.'' diye konuştu.

Temsili savaşın profesyonel oyuncular tarafından canlandırıldığı programa yoğun ilgi gösterildiğini belirten Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

''İki ordu önce kale dışında savaşıyor daha sonra ise iç kalenin önünde bir savaş oluyor. Bunu geniş bir seyirci kitlesi izliyor. Türkiye'den gelen bir hoca olarak dikkatimi çeken şu oldu; gerçekten çok profesyonelce yapılan bir programdı. Burada Türk askerini canlandıran Macarlar son derece ciddi ve gerçekçi bir şekilde Türk askerlerinin oynadığı rolü üstlendiler. Programda, Sultan ve halveti dervişi gösterildi, namaz sahnesi canlandırıldı. Savaşı birebir veren bir gösteriydi. Bu anlamda programdan gerçekten çok etkilendim.''

- Kanuni'nin ölümü gizlendi

Zigetvar Kalesi'nin kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi, askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni'nin cesedinin bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

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MacaristanMiklos ZrinyiOsmanlı Padişahı Kanuni Sultan SüleymanProf. Dr. Ali Uzay PekerZigetvar
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