Zigetvar'daki Kanuni türbesi projesi

ZİGETVAR (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan'ın Zigetvar kentinde yeri tespit edilen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alanı ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zigetvar kentinde yeri tespit edilen Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alanı ziyaret eden Fakılı, TİKA'nın Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak, araştırmayı yürüten ekibin başındaki ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker ve araştırmayı yürüten Macar ekibin başındaki Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Norbert Pap'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alanın bulunması için 2012 yılında TİKA'nın öncülüğünde çalışmalar başlatıldı.

Macaristan'ın Pecs Üniversitesinin verdiği destekle yapılan çalışmaların birinci döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü türbe, ikinci döneminde Sokullu Mehmet Paşa Camisi ve tekkenin bir kısmı ortaya çıkarılmıştı. 31 Ağustos'tan 24 Eylül'e kadar sürecek olan kazı çalışmalarının üçüncü döneminde ise tekkenin geri kalanının gün ışığına çıkarılması bekleniyor.

- Kanuni'nin ölümü gizlendi

Zigetvar Kalesi'nin kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi, askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni'nin cesedinin bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Bedeni ise kuşatmadan sonra İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen 2. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar ayakta kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi'ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Daha sonra Macarlar tarafından bu bölgeye türbe anlamına gelen "Turbek" ismi konulmuştu.



