Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Zihinsel engelli çift dünya evine girdi

- Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ve orta düzey zihinsel engelleri bulunan Ramazan Güleş ve Tuğba Avcı, dünya evine girdi - Damat Güleş: - "Sevgi olduğu zaman tüm engeller ortadan kalkıyor"

Zihinsel engelli çift dünya evine girdi

MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde yaşayan ve orta düzey zihin engelleri bulunan 28 yaşındaki Ramazan Güleş ve 24 yaşındaki Tuğba Avcı, dünya evine girdi.

İlçede yaşayan ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezinden mezun olan Tuğba Avcı, okulun düzenlediği bir etkinlikte kendisi gibi zihinsel engeli bulunan Ramazan Güleş ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, ailelerine evlenmek istediklerini bildirdi.

Aileler, çocuklarının zihin engelli olmaları nedeniyle evliliğin getirdiği sorumluluğu yerine getiremeyecekleri düşüncesiyle bu fikre ilk başta sıcak bakmadı.

Çiftin ısrarı üzerine, gelinin annesi Hediye Avcı'nın girişimleriyle Mut Devlet Hastanesinden gençlerin evlenmesinde sorun olmadığına dair rapor alındı.

Bunun üzerine ailelerin de iznini alan çift, nikah ve düğün hazırlıklarına başladı.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz kıydı.

Damat Güleş, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Engellerinin mutluluklarına engel olamadığını belirten Güleş, "Eşimi 1 yıl önce tanıdım. O da benim gibi engelli. Bugün benim en mutlu günüm. Sevgi olduğu zaman tüm engeller ortadan kalkıyor. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın, inşallah mutlu bir yuvamız olacak." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MersinMutZihinsel Engelli çift Dünya Evine Girdi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5