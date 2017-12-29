Zihinsel engelli çift dünya evine girdi

MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde yaşayan ve orta düzey zihin engelleri bulunan 28 yaşındaki Ramazan Güleş ve 24 yaşındaki Tuğba Avcı, dünya evine girdi.

İlçede yaşayan ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezinden mezun olan Tuğba Avcı, okulun düzenlediği bir etkinlikte kendisi gibi zihinsel engeli bulunan Ramazan Güleş ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, ailelerine evlenmek istediklerini bildirdi.

Aileler, çocuklarının zihin engelli olmaları nedeniyle evliliğin getirdiği sorumluluğu yerine getiremeyecekleri düşüncesiyle bu fikre ilk başta sıcak bakmadı.

Çiftin ısrarı üzerine, gelinin annesi Hediye Avcı'nın girişimleriyle Mut Devlet Hastanesinden gençlerin evlenmesinde sorun olmadığına dair rapor alındı.

Bunun üzerine ailelerin de iznini alan çift, nikah ve düğün hazırlıklarına başladı.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende, çiftin nikahını Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz kıydı.

Damat Güleş, yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Engellerinin mutluluklarına engel olamadığını belirten Güleş, "Eşimi 1 yıl önce tanıdım. O da benim gibi engelli. Bugün benim en mutlu günüm. Sevgi olduğu zaman tüm engeller ortadan kalkıyor. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın, inşallah mutlu bir yuvamız olacak." dedi.

