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Zihinsel engelli çocuklar çikolata yaptı

- Mersin'de düzenlenen etkinlikte zihinsel engelli çocuklar eğitmenler gözetiminde çikolata yapımını öğrendi

Zihinsel engelli çocuklar çikolata yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir grup zihinsel engelli çocuk, severek yedikleri çikolatanın yapım aşamasını öğrenirken, kendi elleriyle de üretim yapmanın keyfini yaşadı.

Özel bir kurumda eğitim gören çeşitli yaşlardaki 7 zihinsel engelli çocuk, etkinliği organize eden Mersin Lions Kulübü üyeleriyle Kushimoto Sokağı'ndaki çikolata üretimi yapılan kafeye geldi.

Burada kafe sahibi Derya Akciğer'den çikolatanın tarihi hakkında bilgi alan çocuklar, ardından tezgahtaki yerlerini aldı. Sıcak çikolatayı mermerde soğutup, çeşitli şekiller veren çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çocuklardan Meltem Şahin, çok sevdiği çikolatayı yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Damla Işık da yaptığı çikolatayı anne ve babasına götüreceğini belirtti.

Kafe sahibi Akciğer, zihinsel engelli çocuklara çikolata yapımı konusunda bilgi verip, beraber üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak "Tattıkları çikolatanın nasıl bir şey olduğuna daha hakim olsunlar istedik. Çocukları hep mutlu görmek isteriz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kulübün dönem başkanı Sema Akyazıcı da Dünya Uluslararası Gençlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte zihinsel engelli çocukların toplumla daha iyi kaynaşmasını istediklerini ifade etti.


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