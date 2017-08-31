Zihinsel engelli çocuklara İŞKUR desteği

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tekirdağ'da sabun yapma kursuna katılan zihinsel engelli çocuklar sabun üreterek hem para kazanıyor hemde eğlenceli vakit geçiriyor.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile İŞKUR Tekirdağ Müdürlüğü iş birliğinde açılan "El Yapımı Sabun Kursu"na katılan zihinsel engelli çocuklar topluma entegre oluyor.

Kursta, sabun üretiminde kullanılan maddeler eritilerek, eğitmenler eşliğinde zihinsel engelli çocuklarla kalıplara dökülüyor.

Çocukların küçük araba, çiçek, kiraz, bebek gibi şekiller verdiği hediyelik sabunlar, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Çocuklar, hoşça vakit geçirdikleri ve sosyalleştikleri kursta verdikleri emeklerinin karşılığında bir miktar da para kazanıyor.

- Gelir, çocukların eğitimine aktarılıyor

ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın, zihinsel engelli bireyleri bir araya getirip rehabilitasyon hizmeti vermeyi ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Kurumda her yaştan çocuğa tam gün eğitim verildiğini, çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bunlardan birinin de el yapımı sabun kursu olduğunu belirten Güneş, kursu Halk Eğitim Merkezi'nden bir öğretmenin verdiğini anlattı.

Güneş, "El yapımı sabun projemizde 15 kursiyerimiz var ve bu kursiyerlerin ücretlerini İŞKUR karşılıyor. Buradaki çocuklar günde 25 lira ücret alıyor." dedi.

Projenin 19 Temmuzda başladığını ve 6 ay süreceğini dile getiren Güneş, "Çocuklarımız her gün buraya geliyor. El yapımı sabunları, kanserojen etkisi olmayan maddelerden yapıyoruz. Oyuncak şeklinde küçük arabalar, çiçek, kiraz, bebek gibi sabunlar üretiyoruz. Çocuklarımız bundan çok mutlu oluyor çünkü üretmek hayatın doğasında var. Satılan ürünler yine çocukların eğitiminde kullanılıyor." diye konuştu.