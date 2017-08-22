TEKİRDAĞ (AA) - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi tarafından zihinsel engelli çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik yapılan çalışma kapsamında üretilen ürünler, "El Emeği Kermesi"nde sergilendi.

Bir otelde düzenlenen kermes açılışında, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi, Trakya Kalkınma Ajansı ve çeşitli kuruluşların destek verdiği zihinsel engelli çocukların atölyelerinde üretilen sabun, ahşap süsleme, taş bebek, resim ve çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu ürünler satışa çıkarıldı.

Tekirdağ ZİÇEV Şube Başkanı Rukiye Güneş, açılışta yaptığı konuşmada, kermeste, zihinsel engelli çocukların el emeği ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Güneş, öğrencilerin yaptıkları işle hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de üretime katıldıklarını vurguladı.

Açılışa destek verenlere ve katılımcılara teşekkür eden Güneş, ZİÇEV'de eğitim gören çocuklara her zaman destek vereceklerini anlattı.

Kermesten elde edilecek gelir zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılacak.