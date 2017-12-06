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Zihinsel engelli çocukların "el emekleri" satışa sunuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi tarafından zihinsel engelli çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik yapılan çalışma kapsamında üretilen ürünler, düzenlenen kermesle satışa...

Zihinsel engelli çocukların

TEKİRDAĞ (AA) - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi tarafından zihinsel engelli çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik yapılan çalışma kapsamında üretilen ürünler, düzenlenen kermesle satışa çıkarıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi, Trakya Kalkınma Ajansı ve çeşitli kuruluşların destek verdiği kermeste zihinsel engelli çocukların atölyelerinde üretilen sabun, ahşap süsleme, taş bebek ile çeşitli hediyelik eşyaların bulunduğu ürünler sergilendi.

ZİÇEV Şube Başkanı Rukiye Güneş, açılışta yaptığı konuşmada, kermeste, zihinsel engelli çocukların yaptıkları el emeği ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Öğrencilerin yaptıkları işle hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de üretime katkı sağlayarak mutlu olduklarını dile getiren Güneş, "Burada sergi açmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Engelliler hepimizin. Hiç kimsenin sürekli sağlıklı olacağının bir garantisi yok. Vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa destek verenlere ve katılımcılara teşekkür eden Güneş, ZİÇEV'de eğitim gören çocuklara her zaman destek vereceklerini, ayrıca kermesten elde edilecek gelirin zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılacağını anlattı.

Kermesin açılışı öncesinde ZİÇEV halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Açılışa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



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