ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezinde, zihinsel engelli öğrencilere atlı terapi uygulanıyor.

Eğitim Merkezi yönetimi ve öğretmenler tarafından at binmek üzere Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ne getirilen öğrencilerin, birbirleri ve aileleriyle kaynaşarak sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Merkezde görevli özel eğitim öğretmeni Mustafa Yağız Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileri doğayla bütünleştirmek ve at terapisi uygulamak amacıyla mevsim şartları uygun olduğu sürece at binmeye getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin sosyalleşmeleri ve ailelerin kaynaşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Doğan, "60 öğrencimiz, aileler ve öğretmenler olmak üzere 120 kişilik bir aile olarak buraya geldik. Öğrencilerimizle piknik yaptık, at terapisi uyguladık, uçurtma şenliği yaptık." dedi.

Doğan, öğrencilerin dışarıda yapılan etkinliklerden hoşlandığını ve kendileri doğanın içinde daha mutlu ve huzurlu hissettiklerini ifade etti.

Öğretmen Sercan Keskin ise zihinsel engellilerin "hipoterapi" adı verilen atlı terapiye katıldığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin zihinsel engelli çocukları sosyalleştirdiğine işaret eden Keskin, "Okulumuzda otizmli öğrenciler yoğunlukta olmak üzere orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimiz var. Bunların en önemli kaybı sosyal yaşamdan ve sosyal aktivitelerden geride kalmaları. Bu etkinliğin en büyük kazanımı öğrencilerimizin sosyalleşmesi oldu." diye konuştu.

18 yaşındaki Yunus Emre Karaman, ata ilk bindiğinde biraz korktuğuna ancak bir süre sonra korkusunun geçtiğine dikkati çekerek etkinliğin hoşuna gittiğini kaydetti.