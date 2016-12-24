Zihinsel engellilerin yaşadığı zorluklar sahneye aktarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen etkinlikte, tiyatrocular tarafından zihinsel engelliler ve ailelerin yaşadığı zorluklar sahneye aktarıldı.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneğinin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane-2 Tiyatro Grubu oyuncuları tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Muğla ve ilçelerinden gelen engelli çocuklar, üniversite öğrencisi palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Daha sonra sanat yönetmenliğini Mehmet Topbaş’ın, yönetmenliğini ise Melike Topbaş ve Seyfettin Aşçı’nın yaptığı "Papatya" isimli oyunda zihinsel engelli bireylerin ve ailelerin toplumda yaşadığı zorluklar ile her bireyin bir gün engelli adayı olabileceği anlatıldı.

İzleyiciler tarafından sık sık alkışlanan oyun sırasında salondaki engelli aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyunun ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tarafından klasik müzik dinletisi sunuldu, yerel sanatçı Aşık Abbas Balcı yöresel türküler seslendirdi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, burada yaptığı konuşmada, oyundan çok etkilendiğini ve oyuncuların zihinsel engellilerin ve ailelerinin sıkıntılarını izleyiciye çok iyi aktardıklarını söyledi.

Her bireyin bir gün engelli olabileceğini belirten Çiçek, “Toplumda engellilerimiz ile birlikte yaşamayı, onları sosyal hayatın içine daha fazla çekmeyi öğrenmeliyiz. Zihinsel engelliler ve özellikle annelerinin yaşadığı zorlukların hepimiz farkındayız. Bunun için de elimizden geldiği kadar onların yanında yer almaya çalışıyoruz.” dedi.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü ise derneğin 20 yıl önce önce ağır ve orta düzeydeki zihinsel engelli çocukların eğitimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Geçen süre içerisinde hayırseverlerin de katkısıyla Muğla Özel Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezini kente kazandırdıklarını belirten Çetinözlü, “Amacımız ağır ve orta düzeydeki zihinsel engellilerin eğitim göreceği bir kurum yaratmaktı ve biz bunu başardık. Bundan sonraki amacımız ise zihinsel engelli bireyleri sosyal yaşama dahil etmek ve sosyalleşmelerini sağlamak ve topluma kazandırmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çetinözlü, derneğe katkılarından dolayı Vali Çiçek’e plaket verdi.