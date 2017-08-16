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Zimbabve Devlet Başkanının eşi diplomatik dokunulmazlık talep etti

- Oğlunu ziyaret için Johannesburg'a giden ve burada bir genç kızı darbetmekten ifade veren Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin eşinin diplomatik dokunulmazlık talep ettiği bildirildi

Zimbabve Devlet Başkanının eşi diplomatik dokunulmazlık talep etti

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir otelde genç bir kızı darbederek alnından yaraladığı için ifade vermek zorunda kalan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin eşi Grace Mugabe'nin diplomatik dokunulmazlık talep ettiği belirtildi.

Güney Afrika Polis Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bayan Grace Mugabe, Johannesburg'daki bir otelde darp ve yaralama suçlaması için diplomatik dokunulmazlık talep etti.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada basında yer alan "Grace Mugabe’nin ülkesine döndüğü" haberlerinin doğru olmadığı belirtilerek “Mugabe, Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da ve avukatları ile davayı takip ediyor.” denildi.

20 yaşındaki Gabriella Engels, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla alnındaki yaraları paylaşmış, Mugabe’nin kendisine saldırdığını ve korumalarının ise saldırı esnasında müdahale etmediğini ileri sürmüştü.

Zimbabve medyası, oğlunu ziyaret etmek amacıyla Johannesburg'da bulunan Grace Mugabe’nin akşam saatlerinde ülkeye dönüş yaptığını duyurmuştu.

Grace Mugabe, eşi Robert Mugabe’den sonra Devlet Başkanı olmak için ülkedeki en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

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Grace MugabeGüney AfrikaJohannesburg
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