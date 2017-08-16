Zimbabve Devlet Başkanı'nın eşine darp suçlaması

JOHANNESBURG (AA) - Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin, Johannesburg'da otelde genç bir kızı darbederek kaşından yaraladığı öne sürüldü.

Güney Afrika yerel basını, oğlunu ziyaret etmek amacıyla Johannesburg'da bulunan Mugabe'nin, 20 yaşındaki Gabriella Engels adlı genç kıza lüks bir otelin odasında saldırdığı iddiasına yer verdi.

İddiayı sosyal medya hesabından paylaşan Engels de Mugabe'nin korumalarının saldırı esnasında müdahale etmediğini ve sadece olayı izlediğini belirtti. Engels, alnında saldırıdan kaynaklandığını ileri sürdüğü kesikleri gösteren bir fotoğrafını da paylaştı.

Güney Afrika Dış İlişkiler ve İşbirliği Sözcüsü Clayson Monyela, yargıya taşınacağı kaydedilen iddialara ilişkin, "Bu davada diplomatik dokunulmazlık uygulanmayacak ve Grace Mugabe bir hanımefendi olarak, hükümetin veya hükümet görevlisinin bir parçası değil sadece bir başkanın eşi olarak dava görülecek." ifadesini kullandı.

Zimbabve yerel medyası ise Grace Mugabe'nin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Grace Mugabe, ülkesinde eşinden sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturacak en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.