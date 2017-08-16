Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Zimbabve Devlet Başkanı'nın eşine darp suçlaması

- Devlet Başkanı Mugabe'nin eşinin, oğlunu ziyaret etmek üzere geldiği Johannesburg'da genç bir kıza saldırıda bulunduğu iddia edildi

Zimbabve Devlet Başkanı'nın eşine darp suçlaması

JOHANNESBURG (AA) - Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin, Johannesburg'da otelde genç bir kızı darbederek kaşından yaraladığı öne sürüldü.

Güney Afrika yerel basını, oğlunu ziyaret etmek amacıyla Johannesburg'da bulunan Mugabe'nin, 20 yaşındaki Gabriella Engels adlı genç kıza lüks bir otelin odasında saldırdığı iddiasına yer verdi.

İddiayı sosyal medya hesabından paylaşan Engels de Mugabe'nin korumalarının saldırı esnasında müdahale etmediğini ve sadece olayı izlediğini belirtti. Engels, alnında saldırıdan kaynaklandığını ileri sürdüğü kesikleri gösteren bir fotoğrafını da paylaştı.

Güney Afrika Dış İlişkiler ve İşbirliği Sözcüsü Clayson Monyela, yargıya taşınacağı kaydedilen iddialara ilişkin, "Bu davada diplomatik dokunulmazlık uygulanmayacak ve Grace Mugabe bir hanımefendi olarak, hükümetin veya hükümet görevlisinin bir parçası değil sadece bir başkanın eşi olarak dava görülecek." ifadesini kullandı.

Zimbabve yerel medyası ise Grace Mugabe'nin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Grace Mugabe, ülkesinde eşinden sonra devlet başkanlığı koltuğuna oturacak en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Darp IddiasıGrace MugabeGüney AfrikaZimbabve
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5