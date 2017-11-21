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Zimbabve halkı Mugabe'nin istifasını kutluyor

HARARE (AA) - Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını açıklamasının ardından halk kutlamalar için sokaklara döküldü. Araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayrak ve dövizlerle başkent Harare caddelerine inen...

Zimbabve halkı Mugabe'nin istifasını kutluyor

HARARE (AA) - Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını açıklamasının ardından halk kutlamalar için sokaklara döküldü.

Araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayrak ve dövizlerle başkent Harare caddelerine inen halk, şarkılar söyledi ve dans etti.

Kutlamalara ülkede yaşayan beyazlar da katılırken, caddelerdeki askeri araçlar dikkati çekti.

Kutlamalara katılan 23 yaşındaki üniversite mezunu ve işsiz Thomas Manase, "Değişim geç kalmıştı. Belki bu değişim bize iş getirecek." diye konuştu.

37 yıldır ülkesini yöneten Mugabe akşam saatlerinde Meclise gönderdiği mektupla görevinden istifa etmişti.

Mugabe'nin mektubu, hakkında soruşturma başlatılan ve toplantı halinde olan Mecliste okunmuştu.

Mugabe, mektubunda, istifa kararını gönüllü olarak aldığını belirterek, kararın Zimbabve halkının refahına yönelik duyduğu endişeden ve yetkinin sorunsuz şekilde el değiştirmesi arzusundan kaynakladığını ifade etmişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkentteki devlet televizyonunu ele geçirmiş ve sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığını" öne sürmüştü.

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