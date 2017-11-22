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Zimbabve lideri Mugabe'nin istifası

- İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: - "Mugabe’nin çöküşünden dolayı üzülmüşüm gibi yapamayacağım" - "Ancak bu şimdi, potansiyellerle dolu güzel ülke için bir umut anı, bir dönüm noktası olabilir"

Zimbabve lideri Mugabe'nin istifası

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasına ilişkin, "Mugabe’nin çöküşünden dolayı üzülmüşüm gibi yapamayacağım. Ancak bu şimdi, potansiyellerle dolu güzel ülke için bir umut anı, bir dönüm noktası olabilir." dedi.

Johnson, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İngiliz bakan, "Mugabe’nin çöküşünden dolayı üzülmüşüm gibi yapamayacağım. Ancak bu şimdi, potansiyellerle dolu güzel ülke için bir umut anı, bir dönüm noktası olabilir. İlk öncelik verilmesi gereken şey, anayasa uyarınca Zimbabve’nin özgür ve adil seçimlerle atanan meşru bir hükümete sahip olmasının sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Johnson, bu nedenle ülkesinin de bölgedeki uluslararası dostları ve ortaklarıyla bu amaç doğrultusunda Zimbabve’yi desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

37 yıldır ülkesini yöneten Mugabe akşam saatlerinde meclise gönderdiği mektupla görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonIngiltereIstifaZimbabve
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