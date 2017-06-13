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Zimbabve muhalefeti seçim çalışmalarına başladı

- Demokratik Değişim Hareketi Genel Başkanı Tsvangirai: - "2018 seçimleri Mugabe ile Tsvangirai arasında değil iyi ve kötü arasında olacak"

Zimbabve muhalefeti seçim çalışmalarına başladı

JOHANNESBURG (AA) - Zimbabve ana muhalefet Demokratik Değişim Hareketinin (MDC-T) genel başkanı ve eski başbakanlardan Morgan Tsvangirai, "2018 seçimleri Mugabe ile Tsvangirai arasında değil iyi ve kötü arasında olacak." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre Tsvangirai, başkent Harare'ye 200 kilometre uzaklıkta Gweru'da bulunan Mkoba Stadı'nda partisinin mitinginde halka seslendi.

Zimbabve'de gelecek sene yapılacak seçimler için çalışmalara başladıklarını anlatan Tsvangirai, "2018 seçimleri Mugabe ile Tsvangirai arasında değil iyi ve kötü arasında olacak." diye konuştu.

Ülkenin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe geçen hafta Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephenin (Zanu PF) başkent Harare'deki mitinginde halka seslenmiş ve gelecek sene yapılacak seçimler için kampanyasını başlattığını açıklamıştı.

Mugabe, hükümetin ülkedeki Afrika kökenli siyahi vatandaşların daha fazla arazi sahibi olması için çalışacağını vadetmişti.

Afrika ülkelerindeki en yaşlı lider olan Mugabe, geçen şubat ayında, 2018'deki seçimler için kendisi dışında uygun bir aday bulunmadığını belirterek aday olacağını duyurmuştu.

Zimbabve'yi 37 yıldır ülkeyi yöneten Robert Mugabe, daha önce yaptığı açıklamada, "İşimi yapamayacağımı düşünseydim bunu açıkça söylerdim. Zimbabve halkının büyük çoğunluğu aslında benim yerimi dolduracak birinin olmadığına inanıyor. Benden sonra gelecek olanın benim kadar kabul gören biri olmayacağına inanıyorum." demişti.

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