Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Mugabe'nin araçları satışa çıkarıldı

ADDİS ABABA (AA) - Zimbabve'nin 95 yaşındaki eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye ait araçların ve çiftlik ekipmanlarının açık artırmayla satışa çıkarılacağı bildirildi.

Ülkenin resmi gazetesi The Herald'da yer alan habere göre, yerel bir açık artırma şirketi tarafından verilen ilanda Mugabe'ye ait içerisinde Mercedes limuzin, Ford Rangers ve Toyota Hilux marka araçlar, traktörler ve motosikletlerin olduğu yaklaşık 40 aracın satılacağı belirtildi.

Haberde, araçların satışa çıkarılma nedenine ilişkin bilgi yer almadı.

Zimbabve'de 37 yıl iktidarda kalan Mugabe ve ailesinin borçları yüzünden çok sayıda davayla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Ülkede Kasım 2017'de yapılan askeri müdahalenin ardından Mugabe istifaya zorlanmış, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

Mnangagwa, geçen ay Mugabe'nin tedavisi için Singapur'da olduğunu açıklamıştı.