Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru

Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Mugabe'nin araçları satışa çıkarıldı

ADDİS ABABA (AA) - Zimbabve'nin 95 yaşındaki eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye ait araçların ve çiftlik ekipmanlarının açık artırmayla satışa çıkarılacağı bildirildi.Ülkenin resmi gazetesi The Herald'da yer alan habere...

Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Mugabe'nin araçları satışa çıkarıldı
banner17

ADDİS ABABA (AA) - Zimbabve'nin 95 yaşındaki eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye ait araçların ve çiftlik ekipmanlarının açık artırmayla satışa çıkarılacağı bildirildi.

Ülkenin resmi gazetesi The Herald'da yer alan habere göre, yerel bir açık artırma şirketi tarafından verilen ilanda Mugabe'ye ait içerisinde Mercedes limuzin, Ford Rangers ve Toyota Hilux marka araçlar, traktörler ve motosikletlerin olduğu yaklaşık 40 aracın satılacağı belirtildi.

Haberde, araçların satışa çıkarılma nedenine ilişkin bilgi yer almadı.

Zimbabve'de 37 yıl iktidarda kalan Mugabe ve ailesinin borçları yüzünden çok sayıda davayla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Ülkede Kasım 2017'de yapılan askeri müdahalenin ardından Mugabe istifaya zorlanmış, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

Mnangagwa, geçen ay Mugabe'nin tedavisi için Singapur'da olduğunu açıklamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MugabeZimbabve
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5