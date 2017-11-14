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Zimbabve'de tanklar başkente doğru ilerliyor

Zimbabve'de tankların ilerleyişi ülkede darbe iddialarını gündeme getirdi.

Zimbabve'de tanklar başkente doğru ilerliyor

HARARE (AA) - Zimbabve'de çok sayıda tankın başkent Harare'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Görgü tanıkları yerel medyaya yaptığı açıklamada, tankların başkent Harare'ye doğru ilerlediğini söyledi.

Bu durum ülkede darbe iddialarını gündeme getirdi.

İktidar partisi Zanu-PF tarafından yayımlanan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga "vatana ihanetle" suçlanarak, askeri baskıya boyun eğmeyecekleri belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Chiwenga "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti

Genelkurmay Başkanı Chiwenga, görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın destekçilerine yapılan tasfiyeye son vermek için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.

Mnangagwa, Devlet Başkanı Robert Mugabe ile mücadele edeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta görevden alınan Mnangagwa, son aylarda 93 yaşındaki Mugabe ve eşi Grace Mugabe tarafından başkanı devirerek koltuğa oturmaya çalışmakla suçlanıyordu.

Göreve 2014 yılında atanan ve 1980'den bu yana Mugabe'nin kabinesinde yer alan Mnangagwa, yine Mugabe'yi devirmek istemekle suçlanan Joice Mujuru'nun yerine gelmişti.

Başkanlık koltuğuna oturmak istediğini dile getiren Grace Mugabe'nin gelecek ay düzenlenecek parti kongresinde başkan yardımcısı koltuğuna atanabileceği belirtiliyor.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

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