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Zimbabve'de trafik kazası

- Kontrolden çıkan otobüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 43 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'de trafik kazası

JOHANNESBURG (AA) - Zimbabve'de kontrolden çıkan otobüsün yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Zimbabve Ulusal Polis Sözcüsü Charity Charamba yaptığı açıklamada, "Kaza, araç sürücüsünün yüksek hız nedeniyle virajı alamaması ve kontrolden çıkan otobüsün ağaca çarpması sonucu oldu. Otobüs, Zimbabve'den Zambiya'ya gidiyordu." dedi.

Charamba, Zambiya sınırına yakın Nyamakate bölgesinde sınır yolu üzerinde dün gece meydana gelen kazada 43 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
KazaZimbabve
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