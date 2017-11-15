Zimbabve'deki askeri müdahale

HARARE (AA) - Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından başkent Harare'de okullar ve dükkanlar kapalı kaldı.

Başkentte kepenkler kapatılırken, okullarda eğitime ara verildi.

Harare'de askerlerin, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin evinin ve Meclisin etrafında devriye gezdiği belirtildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma yaptığı açıklamada, Mugabe ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Zuma, Mugabe'nin kendisine ev hapsinde olduğunu fakat durumunun "iyi" olduğunu söylediğini aktardı.

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurmuştu.



Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmişti. Sabaha karşı devlet televizyonunda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.









