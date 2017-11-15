Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hayriye Karadeniz Wells Fargo emin keskin Arif Ümit Uztürk
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Zimbabve'deki askeri müdahale

- Başkent Harare'de eğitime ara verildi

Zimbabve'deki askeri müdahale

HARARE (AA) - Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından başkent Harare'de okullar ve dükkanlar kapalı kaldı.

Başkentte kepenkler kapatılırken, okullarda eğitime ara verildi.

Harare'de askerlerin, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin evinin ve Meclisin etrafında devriye gezdiği belirtildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma yaptığı açıklamada, Mugabe ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Zuma, Mugabe'nin kendisine ev hapsinde olduğunu fakat durumunun "iyi" olduğunu söylediğini aktardı.

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurmuştu.

Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmişti. Sabaha karşı devlet televizyonunda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Askeri MüdahaleDevlet Başkanı Robert MugabeZimbabve
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5