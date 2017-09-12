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Zimmet sanığı bankacı suçlamaları kabul etti

- Adana'da müşteri hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetlerine geçirdiği ileri sürülen bir banka yöneticisinin de arasında bulunduğu 3 sanığın, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Hakkında suçlamaları kabul eden bankacı, zimmetine geçirdiği parayı iade ettiğini ileri sürdü

Zimmet sanığı bankacı suçlamaları kabul etti

ADANA (AA) - Adana'da müşteri hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetlerine geçirdiği iddia edilen bir banka yöneticisinin de arasında olduğu 3 kişi hakkında 15’er yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, bir bankanın bölge satış yöneticisi Selma G, kardeşi Mehmet İ. ve aile dostları Tamer A. ile avukatları katıldı.

"5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık" ve "özel belgede zincirleme sahtecilik" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Selma G. savunmasında, suçlamaları kabul ederek zimmetine geçirdiği parayı tekrar bankaya iade ettiğini belirtti.

Sahtecilik işlemlerini talimat-transfer şeklinde yaptığını anlatan Selma G, “Müşteriler adına talimat hazırlıyordum ve onları da müşteri imzalarına benzeterek imzalıyordum. Genelde tanıdık müşterilerin hesaplarını kullanıyordum. İşlemlerin bir kısmını da faks çekerek yaptım." ifadesini kullandı.

Bir ilaç firmasında müdürlük yapan Tamer A. da Mehmet İ. ve ailesini uzun zamandır tanıdığını, hesap numarasını verirken hiçbir şeyden şüphelenmediğini söyledi.

Tamer A, hesabına gelen paraları götürüp elden Selma G’ye verdiğini aktardı, herhangi bir komisyon almadığını ileri sürdü.

Mehmet İ. de ablasının 2008’den bu yana borsayla ilgilendiğini belirterek "Ablam banka içerisinde olduğu için yanlış anlaşılabileceğini, başka hesap olması gerektiğini söyledi. Ablama inandım. İnanmasaydım Tamer’i bu işe dahil etmezdim." dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tutuksuz 3 şüphelinin 15 yıla kadar hapsi istenen iddianamede "Şüphelilerden Selma G'nin banka hesapları üzerinden usulsüz bir şekilde iş ve işlemler yapmak ve bundan menfaat temin etmek amacı ile diğer şüpheliler ile fikir ve eylem birliğine ulaştığı belirlenmiştir. Selma G'nin 17 Mayıs 2011-15 Şubat 2016 tarihleri arasında farklı tarihlerde birden çok kez müşteri hesaplarından, müşterilerin imzalarını kullanmak ve onları taklit etmek suretiyle sahte özel belge ve talimatlar hazırlayarak şüphelilerden Tamer A'nın başka bir bankadaki hesabına toplamda 721 bin 773 lira para transferi yaptığı saptanmıştır." ifadesine yer verilmişti.


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