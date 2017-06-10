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"Zindan Kapı" gün yüzüne çıkıyor

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: - "Zindan Kapı'nın hem güneye hem de batıya bakan sur duvarları, kuleleri, burçları ve zindanları ortaya çıkarıldı. Yapılan bu restorasyonla tarihin izleri en güzel şekilde yaşatılmış olacak"

BURSA (AA) - Bursa kent surlarının en önemli kapılarından olan Zindan Kapı'nın, Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Altepe, burada yaptığı açıklamada, restorasyonunun ardından Zindan Kapı'nın orijinal haline kavuşacağını, Bursa'da tüm tarihi dönemlerin izlerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bursa'da yapılan çalışmalarla sadece Cumhuriyet'in ilk dönemi ve Osmanlı dönemi değil Bitinya döneminin surları ve diğer eserlerin birer birer ayağa kalktığını anlatan Altepe, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin 500 yıla dayanan tarihiyle Bitinya dönemi surlarının bulunduğu bölge Bursa'nın da ilk yerleşim bölgesi. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği sur içi bölgesindeki surların yeni baştan yapılması ve tarihi izlerin oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yaklaşık 4 bin metreyi bulan, şehri çevreleyen surlar ve kapılarımız burada. İlk olarak Saltanat Kapı'dan ana hisar kapımızdan çalışmalarımızı başlatmıştık. Sonra Fetih Kapı, Yerkapı, ardından Tahtakale, Yokuş Cadde Kapısı ve Kaplıca Kapı ile birlikte şimdi de Zindan Kapı'da çalışmalarımız sürüyor."

- "Harabe halindeydi"

Zindan Kapı'nın kalenin en önemli bölgelerinden olduğunu vurgulayan Altepe, "Zindanların da olduğu bu alan, surlarımızın güneybatısı ve Uludağ yoluna da bakan bu köşe harabe halindeydi. İçinde apartmana benzeyen binalar vardı. Bu binalar kamulaştırılıp yıkıldı ve sur önünü kaplayan binalar da kamulaştırıldı. Cilimboz boyu, Kaplıca Kapı'ya kadar tümüyle temizlendi." ifadelerini kullandı.

- "2 bin 500 yıl önceki orijinalliğine kavuşmuş olacak."

Altepe, Zindan Kapı surlarında rekonstrüksiyonun başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Temizlenen alanlarla Zindan Kapı'nın hem güneye hem de batıya bakan sur duvarları, kuleleri, burçları ve zindanları ortaya çıkarıldı. Şehir için özellikli bir köşe. Yaklaşık 3 metreye yakın çaplarda tünel ve özel kapıların bulunduğu, giriş çıkışların olduğu bölge kazılarla ortaya çıkarıldı. Yapılan bu restorasyonla tarihin izleri en güzel şekilde yaşatılmış olacak. Zindan Kapı'da artık kaplama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar harabe ve binaların arasında kaybolmuş gibi gözüken bu surlar, kısa zaman sonra pırıl pırıl parlayacak ve yaklaşık 2 bin 500 yıl önceki orijinalliğine, güzelliğine kavuşmuş olacak."

Altepe, Zindan Kapı'da yapılan ve artık son aşamaya gelen çalışmaların Alacahırka ve çevre mahalleler başta olmak üzere Bursa'ya değer katacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Büyükşehir BelediyesiZindan Kapı
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