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Ziraat Bank International AG'den 'usulsüzlük' iddialarına yalanlama

Ziraat Bank International AG Yönetim Kurulu Başkanı Türkmen,“Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.” dedi.

Ziraat Bank International AG'den 'usulsüzlük' iddialarına yalanlama

FRANKFURT(AA) - Ziraat Bank International AG Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Türkmen, Almanya genelinde faaliyet gösteren ve Ziraat Bankası A.Ş’nin yüzde 100 iştiraki olan bankanın ana faaliyet alanlarına, hedeflerine ve son dönemde bankayla ilgili öne sürülen iddialara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ziraat Finans Grubu’nun vizyon ve misyonu çerçevesinde, Ziraat Bank International AG’nin 1964 yılında Frankfurt’ta açılan ilk Temsilcilik Ofisi ile faaliyetlerine başladığını dile getiren Türkmen, “16 yıl önce, Türkiye ile Almanya arasında hızlanarak artan ticari ilişkiler, Almanya'daki Türk kökenli girişimcilerin ulaştıkları iş hacmi ve değişen finansal koşullar dikkate alınarak, Ziraat Bank International AG’nin kurulmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkmen, Ziraat Bank International AG’nin, faaliyetlerini Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BaFin) verdiği bankacılık lisansı çerçevesinde Alman Tasarruf Mevduatı Özel Sigorta Fonu ve Alman Tasarruf Mevduatı Yasal Sigorta Fonu gözetiminde sürdürdüğünü ifade etti.

“Sosyal medya ve internet sitelerinde yer alan haberler gerçek dışı”

Ayten Türkmen, son dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan zorluklara ve BaFin ile Alman polisinin bankaya usulsüzlükler nedeniyle baskın düzenlediği yönündeki iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya ile Türkiye arasındaki yıllar itibarıyla büyüyen dış ticaret hacminin ve artan ticari ve ekonomik faaliyetlerin, bankanın faaliyetlerini geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturduğuna dikkati çeken Türkmen, bankanın 2017 yılında da büyüme eğilimini devam ettirdiğini ve her iki ülke arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin gelecek süreçte olumlu olarak gelişmesini beklediklerini ifade etti.

Türkmen, bankaya yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin ise şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde bankamız hakkında sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Bankamız kurulduğu günden bu yana tüm iş ve işlemlerinde kanun ve düzenlemelere titizlikle uymaktadır. Yayımlanan haberlerin gerçek dışı olduğu bilgisi eş zamanlı olarak internet sitemiz üzerinden kamuoyuna duyurulmuş, bunu yapanlara karşı hukuki süreç de başlatılmıştır.”

Muhabir: Abdulselam Durdak

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