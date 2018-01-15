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Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın Özbekistan'da

- Aydın, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Koçkarov ve Merkez Bankası Başkanı Nurmuradov ile görüştü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iş ziyareti amacıyla geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te görüşmelerde bulundu.

Aydın ve beraberindeki Türk iş adamlarından oluşan heyet, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Camşid Koçkarov ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini görüştü.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçkarov, Türk heyetine ülkedeki reformlar ve yatırım imkanları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı Koçkarov'un refakatinde Taşkent'te inşa edilecek "Tashkent City" iş merkezi projesinin yürütüldüğü ofisi ziyaret eden Aydın, proje hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Türk iş adamlarının projede yer alması konusunda da görüş alışverişi yapıldı.

Aydın, Ziraat Bank-Özbekistan Genel Müdürü Ercan Bulut ile birlikte Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Mamariza Nurmuradov ile görüşme yaptı.

Ülkedeki temasları kapsamında, yarın Özbek-Türk İş Forumuna katılacak Aydın, Özbek-Türk Ortak Bankası UTBANK'ın Özbek AgroBank'a ait hisselerinin tamamının Ziraat Bankasınca satın alınmasının ardından yeniden adlandırılan Ziraat Bank-Özbekistan'ın resmi açılış töreninde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanZiraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
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