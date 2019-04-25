Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli iki ürün

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla enflasyona endeksli iki farklı vadeli mevduat ürünü geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Çakar, 22 Nisan 2019'dan itibaren uygulamaya aldıkları yeni mevduat ürünlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de vatandaşların tasarruflarını ağırlıklı olarak mevduatta değerlendirdiğini, bunun bir bölümünün Türk parası bir bölümünün ise yabancı para mevduatta bulunduğunu belirtti.

Tasarruflarını gerek Türk lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatta değerlendiren müşterilerin temel kaygısının paralarının değerini korumak olduğunu ifade eden Çakar, şunları kaydetti:

"Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla enflasyona endeksli iki farklı vadeli mevduat ürünü geliştirdik. Bunlar Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerimizdir. Her iki üründe de vade sonlarında ilan edilecek güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine ürün tipi ve vadelere göre değişecek şekilde 2-5 puan arasında ilave oranla müşterilerimizin Türk lirası yatırımlarına reel getiri sunuyoruz."

Çakar, Enflasyona Endeksli ve Faiz Korumalı Vadeli Mevduat ürününde müşterilere hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ettiklerini aktararak, "Vade sonunda ise ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı müşterimizin hesabına yatırıyoruz.

Bu ürünümüz 92-370 gün arası vadelerde açılabilmektedir. Müşterilerimize mutlak surette TÜFE’nin üzerinde bir faiz oranı taahhüdümüz bulunuyor. Somut örneklerle anlatmak gerekirse, örneğin 100 bin TL 92 gün vadede sabit faiz oranını yüzde 20 olarak belirliyoruz. Vade sonunda güncel yıllık enflasyon oranının yüzde 19 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı yüzde 20 yerine, yüzde 19 olarak gerçekleşen enflasyon oranına yüzde 2 ilave oran ile birlikte yüzde 21 üzerinden hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde ise ilk üründen farklı olarak, müşterilere başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü bulunmamakta olup, tasarruf sahiplerine vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE+yüzde 5 oran verileceğini bildiren Çakar, bu ürünün diğerinden farklı bir özelliğinin de 3'er aylık dönemler itibarıyla mevduat getirisinin alınabilmesi olduğuna dikkati çekti.

Çakar, Enflasyon Korumalı Vadeli Mevduat ürünü 366-370 gün arası vadelerde açılabildiğini ve dönemsel ödeme almak isteyen müşterilerin, ürün açılışında bu taleplerini bildirmeleri halinde 3'er aylık dönemlerde ödeme yapılabildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Örneğin 100 bin TL 366 gün vadede açılan bir hesap için güncel yıllık enflasyon oranının yüzde 15,50 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı yüzde 15,50 olarak gerçekleşen enflasyon oranına ek yüzde 5 oran ile birlikte yüzde 20,50 üzerinden hesaplanacaktır. Her iki mevduat hesabını da 10 bin TL ve üzeri olan tüm tutarlar üzerinden açabiliyoruz. Yani her iki ürünümüzde de hangi bir üst limit bulunmamaktadır. Müşterilerimizin öngörülmeyen ihtiyaçlarını giderebilmesi için de vade süresi içerisinde hesaptan para çekebilme imkanı sunuyoruz. Para çekilmesi durumunda vade bozulmamakta, hesapta kalan anapara bakiyesi vade ya da dönem sonlarında getiri hesaplanırken dikkate alınmaktadır.

Enflasyona endeksli mevduat ürünlerimizin en önemli avantajının, müşterilerimizin tasarruflarının enflasyona karşı korunarak, reel getiri garantisi sunulması olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Bu uygulamalara sektördeki diğer bankaların da Türk lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşımızın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inanıyoruz. Uygulamaya aldığımız ürünler ile Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz.”