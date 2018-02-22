Ziraat Katılım'dan 200 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası AŞ, 200 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre banka 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla dün gerçekleştirilen ihraçla 104 gün vadeli 200 milyon TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım'ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti.

Ziraat Katılım'ın 14'üncü kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bildiren Özdemir, "Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, 200 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden "Paylaştıkça daha fazlası" ilkesiyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.