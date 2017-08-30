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Ziraat Türkiye Kupası maçında kavga: 7 yaralı

- Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor maçında taraftarlar arasında çıkan kavgada aralarında Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı

Ziraat Türkiye Kupası maçında kavga: 7 yaralı

SİİRT (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor maçında iki takım taraftarı arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan ve Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile Batman Valisi Ahmet Deniz'in de izlediği maçın 44. dakikasında Siirt İl Özel İdaresi ile Batman Petrolspor taraftarları sözlü sataşmanın ardından karşılıklı taş ve pet şişe atmaya başladı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma büyümeden önlenirken, atılan taşların isabet ettiği aralarında Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sına sağlık görevlileri müdahalede bulunurken, durumu ağır olan bir taraftar ise 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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