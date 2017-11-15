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Zırhlı araçlardan sivillerin vurulduğu anlar dava dosyasında

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davanın dosyasında, darbecilerin zırhlı muhabere aracıyla sivillere ateş ettikleri anların fotoğrafları yer aldı - Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçtan açılan ateş sonucu vatandaşların yere düşmesi, karargahın A nizamiyesindeki kameralara yansıdı - Kalabalıktan ayrılan 4 kişinin saat 01.23'te, ateş açan nizamiyedeki ZMA'nın üzerine çıktığı ve askerleri ikna etmeye çalışırken darbecilerce vurulduğu görüntülendi - Darbecilerin yaylım ateşine rağmen vatandaşların, vurulan sivilleri ambulans ve özel araçlara taşıdığı görüldü

Zırhlı araçlardan sivillerin vurulduğu anlar dava dosyasında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davanın dosyasına giren bilirkişi raporunda, darbecilerin zırhlı muhabere aracıyla sivillere ateş ettikleri anların fotoğrafları yer aldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava kapsamında olay gününe ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, darbecilerin vatandaşlara karşı şiddetini gözler önüne serdi.

Rapora göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları alanlara çağırmasından kısa bir süre sonra Jandarma Genel Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeciler, karşılarında halkı buldu.

Vatandaşların direncini kırmak için havaya ateş eden darbeciler, kalabalığın geri adım atmaması üzerine 28. Mekanize Piyade Tugayından getirilen zırhlı muhabere araçları (ZMA) nizamiye bölgesinde konuşlandırıldı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 00.44'te artan kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçtan açılan ateş sonucu vatandaşların yere düşmesi A nizamiyesindeki kameralara yansıdı.

Bu sırada halka ateş açan ZMA'nın üzerine çıkarak, darbecilere müdahale etmeye çalışan bir sivil, aracın içindeki askerler tarafından vuruldu. Ağır yaralanan kişi, çevredeki diğer vatandaşlarca olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra aracın üzerine çıkan bir başka sivil de aynı akıbete maruz kaldı.

Saat 01.02'de bu sefer B nizamiyesinin önünde toplanan vatandaşlara darbecilerin kontrolündeki taarruz helikopterinden ateş edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden elde edilen o anki fotoğraflarda, çok sayıda vatandaşın vurulduğu belirlendi.

Darbecilerin yaylım ateşine rağmen demokrasi mücadelesi veren vatandaşlar, vurulan sivilleri ambulans ve özel araçlara taşıdı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki vatandaşlar arasından saat 01.23'te ayrılan 4 kişinin, ateş açan nizamiyedeki ZMA'nın üzerine çıktığı ve askerleri ikna etmeye çalışırken darbecilerce vurularak araçtan düştükleri görüntülendi.

Helikopter ve ZMA'nın dışında, nereden geldiği tespit edilemeyen kurşunlar nedeniyle o akşam çok sayıda vatandaşın vurulduğu tespit edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında, darbecilerin açtığı ateş sonucunda Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Darbe GirişimiFetöFetullahçı Terör Örgütü
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