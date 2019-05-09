“Zirvedeki” yerlerini aldılar

sadık acentelerini tutundurmak ve satış performanslarını arttırmak amacıylaAcente Sadakat ve Tutundurma Programı’nı hayata geçirdi. Acente Kanalı Satış Müdürlüğü’ne bağlı tüm acente ve brokerları kapsayan program ile acenteler ve NN Hayat ve Emeklilik arasında güvene dayalı, uzun süreli, bağlı ve sürdürülebilir bir iş ortaklığı oluşturulması hedefleniyor. Everest, Ağrı Dağı, Fuji ve Olimpos takımları olarak dört grupta acentelerin dahil olduğu sadakat programı 12 Nisan’da İstanbul’da 38 acentenin katılımı ile düzenlenen lansman ile tanıtıldı.Program ile ilgili değerlendirmede bulunan, Zirvedekiler Acente Sadakat Programı’nın acentelere faydaları ile ilgili bilgiler verdi : “Tüm iş ortaklarımızı kapsayan, iş ortaklarımız ile uzun süreli işbirliğini amaçlayan ve aynı zamanda müşterilerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak Acente Sadakat ve Müşteri Tutundurma Programı hayata geçirilmiştir.”Tutundurma programı ile “Acentelik Süresi”, “Hayat Prim Üretimi”, “Yürürlükte olan BES APE Üretimi” ve “Acentenin Fon Büyüklüğü” kriterleri üzerinden bir puanlama yapılacağını vurgulayan Özcan Köseoğlu, bu puanlar çerçevesinde de acentelerin ödüllendirileceğine dikkat çekti. Sadakat ve Tutundurma Programının dinamik bir yapısı olacağını ve acentelerimizin görüş ve önerileri ile her yıl bu yapıyı geliştireceklerini ve sektördeki uygulamalardan daha farklı bir yapıya dönüştüreceklerini ifade etti.