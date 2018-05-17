Ziyaret Bosna Hersek ekonomisine yarayacak

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için Bosna Hersek'e gelmesi beklenen 15 bine yakın kişi, ülke turizmi ve ekonomisini canlılık katacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20 Mayıs Pazar günü düzenlenecek toplantıya katılım için yoğun talep oldu. Saraybosna'daki birçok otelin tamamen dolması ve binlerce kişinin kenti ziyaret edecek olması, ülke ekonomisine adeta doping etkisi yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdogan, pazar günü Bosna Hersek'e günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak ve genel kurulda bir konuşma yapacak. Genel kurula katılmak için Almanya ve Avusturya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden 15 bine yakın kişinin, Bosna Hersek'e gelmesi bekleniyor.

Kimi UETD'nin organizasyonuyla kimi kendi imkanlarıyla Saraybosna'ya gelecek konuklardan 4 bine yakını, şehirdeki farklı otellerde konaklayacak.

Saraybosna'daki birçok otel, hafta sonu için artık rezervasyon almazken otellerin doluluk oranının tavan yapması esnafın da yüzünü güldürecek.

Genel kurula kendi imkanlarıyla gelecek birçok konuğun, organizasyon sonrasında turistik amaçlı olarak ülkenin diğer şehirlerini de ziyaret etmesi bekleniyor. Bu durum, Bosna Hersek'in Avrupa'daki tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

- "Oteller doldu"

UETD 6. Genel Kurulu dolayısıyla tamamen dolan "Hollywood" ve "Hills" otellerinin Genel Müdürü Senad Halilovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Avusturya olmak üzere Hollanda ve Almanya gibi birçok diğer Avrupa ülkesinden rezervasyon aldıklarını ifade etti.

Otellerinde 19 Mayıs gecesi için 500, 20 Mayıs gecesi için de 900 kişilik rezervasyon bulunduğunun altını çizen Halilovic, şehirdeki birçok otelin söz konusu genel kurula katılacaklar sayesinde dolduğuna işaret etti.

Halilovic, otellerindeki tüm odaların dolduğunu ve rezervasyon almayı durdurduklarını belirterek bu organizasyonun ülke turizmi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Genel kurul dolayısıyla binlerce kişinin ülkeyi ziyaret etmesinin turizm açısından sadece an itibariyle değil, tüm yıl için önemli olduğunu kaydeden Halilovic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ülke için önemli. Buraya gelen diğer misafirler, aynı zamanda Bosna Hersek'in tanıtımını da yapmış olacak." dedi.

Hafta sonu Saraybosna'ya akın edecek konukların dolduracağı Hotel Holiday'in Satış Direktörü Mirha Konak da genel kurul için şehre gelecek 350 kişinin kendi otellerinde rezervasyon yaptırdığını ifade ederek organizasyonu ülke turizmi açısından çok önemli gördüklerini söyledi.

Avrupa'dan çok sayıda kişinin şehre gelmesinin Bosna Hersek ve Balkanlar'ın tanıtımı için de önemli olduğunu dile getiren Konak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve düzenlenecek genel kurulun ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.