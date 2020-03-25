Ziyaretler azaldı aramalar 2 kat arttı!

Uzaktan çalışma bazı sektörler için uygun olsa da sahadaki satış ekipleri için yeni bir dönem başlıyor. Saha satış yönetimi süreçleri için Mobil CRM çözümü geliştiren Ekmob’a göre müşteri ziyaretleri yüzde 40 düştü, arama aktiviteleri yüzde 230 arttı…

Türkiye’nin önde gelen saha satış yönetimi uygulaması Ekmob’a göre Koronavirüs salgınıyla birlikte saha ekipleri yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Farklı sektörlerde birçok şirket uzaktan çalışma yöntemine geçse de saha ekipleri için durum bir soru işaretiydi. Satış ekipleri şirketlerin gelir akışını oluşturan en kritik role sahip oldukları için yeni yöntemler deneniyor.

43 ülkede 4 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veren Ekmob, Koronavirüs salgını sonrasında sahada yaşanan gelişmeleri şöyle açıkladı:

- Kurumların büyük kısmı süreçlerini tekrar kurgulama, uzaktan eğitim verme ve telefonla görüşmeye ağırlık verme kararı aldı.

- Müşteri ziyaret aktiviteleri %40 oranında düştü.

- Müşteri arama aktiviteleri %230 oranında arttı.

- Uzaktan çalışma kararı alan firmaların ekipleri Ekmob kullanmaya evlerinden devam etti.

- Daha önce hiç aktivite yapılmayan müşterilere aktivite yapılmaya başlandı.

- Takvim ve planlı ziyaret girişi arttı. Müşterilerin yüzde 80’inden fazlası 3 hafta sonrasına arama ve ziyaret aktiviteleri planlamaya başladılar.

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, saha satış ekiplerinin bundan sonraki süreçte nasıl iletişim kurması gerektiğini şöyle anlattı: “İletişimi belirli sürelerde aksatmadan gerçekleştirmeye dikkat etmeli. Covid-19 salgınının yarattığı etkiyi müşteriye yansıtmamaya özen göstermek gerekiyor. Görüntülü konuşmalarda ise yine karşılıklı yani yüz yüze görüşüyormuş gibi beden dilini kullanıma dikkat edilmelidir.”