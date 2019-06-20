Zonguldak, Düzce ve Sakarya için sağanak uyarısı ANKARA (AA) - Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak...

20 Haziran 2019 Perşembe 23:07