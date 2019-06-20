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Zonguldak, Düzce ve Sakarya için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak...

Zonguldak, Düzce ve Sakarya için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.


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