"Zonguldak Ensarları" sığınmacı ailelere umut oluyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Zonguldak Ensarları" grubu, bir süre önce Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara yönelik baskılardan kaçan Uygur Türkleri ile iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Afgan ailelerin, kışın sıcak bir yuvaya kavuşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyor.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bugüne kadar birçok faaliyet gerçekleştirilen kentte, Uygur Türkleri ile Afgan ailelerin barınma sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Valiliğin desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ailelere, kullanılmayan yapılar geçici yerleşim yeri olarak tahsis edildi. Daha sonra sıcak ve huzurlu bir ev ortamına geçmelerini sağlamak amacıyla Basın İlan Kurumu İl Müdürü Ali Nuhoğlu'nun girişimleriyle, 8 sivil toplum kuruluşundan oluşan "Zonguldak Ensarları" grubu kuruldu.

Bağış veya kiralık yoluyla buldukları evlerin boya, tadilat gibi eksikliklerini tamamlamanın yanı sıra odun, kömür ihtiyaçlarını da karşılayan grup, evleri buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk, yatak gibi eşyalarla donatarak 472 ailenin sıcak bir yuvaya sahip olmasını sağladı.

- "Liseyi ev haline getirdik"

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente geldikleri ilk günden bu yana sığınmacılara yardımcı olduklarını söyledi.

Valiliğin her konuda kendilerine destek verdiğini anlatan Aygün, "Valilik her zaman yanımızda yer aldı. İlk etapta kapalı bir imam hatip lisesini ev haline getirdik. Dayayıp döşeyerek, oranın kaloriferini yaptık. Orada yemekhane kurduk. İlk gelen kafileleri oraya almaya başladık. Zamanla orası da yetmedi ve kapalı bir okulda aileleri ağırlamaya devam ettik." diye konuştu.

Aygün, bu yapılarda yaşam sürdürülemeyeceği için ailelere ev aramaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ev aramaları sırasında vatandaşlarımızdan yardım istedik. 8 sivil toplum kuruluşu bize katıldı. Bu sefer ortak hareket etmeye başladık. Genel merkezimiz bize Mersin'den 2, İstanbul'dan da 2 tır ev eşyası gönderdi. Bunun yanında Sosyal Yardımlaşma Vakfı hemen harekete geçti. Derneğimiz de 7 bin koliye yakın kumanya verdi. Onları dağıtmaya başladık. Diğer taraftan bağış evler bulmaya başladık. Şu ana kadar 14'ün üzerinde bağış evimiz var. Eski ve kullanılmaz evleri yaparak aileleri yerleştirmeye başladık. Şu ana kadar 472'nci evimiz bu. 6 ailemiz daha var. İnşallah onları da bir hafta içerisinde kar yağmadan evlerine yerleştireceğiz. Onları evlerine yerleştirirken buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, yorgan gibi her türlü eksikleri elimizden geldiğince tamamlamaya çalışıyoruz."

- "Sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Ailelerin hastalık, ilaç gibi her türlü konuda ihtiyaçlarını grup olarak karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Aygün, "3 aydır sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz birlik beraberlik var. Kent için bu birlik ve beraberliği devam ettireceğiz. Başka vilayetlerde olmayan bir ilki Zonguldak'ta yaptık. O nedenle Zonguldak halkına da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aygün, eksiği olan evlere beton dökme, döşemelerini ve elektrik tesisatı yapma, boyama gibi bakım ve onarımını tamamladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde mültecileri ilk kez gördüğümde, 'Bu bir imtihandır. Bu imtihanı kazanalım. Bu insanları Rabbim bize gönderdi. Gelin hep beraber bunlara sahip çıkalım.' dedim. Bu ifadelerimin ardından bütün şehir sahip çıktı. Hepsinden Allah razı olsun.

Bu 472 evden yaklaşık 80 evdeki çalışabilecek durumda olan erkekleri işlere yerleştiriyoruz. En az ellerine geçen bin 200 lira. Bu parayla bu aileler kirada olanlar kiralarını, elektrik ve su paralarını inşallah ödeyecekler. Zaten kumanya, giyecek gibi yardımları yapmaya devam edeceğiz. Grubumuz her gece 30 evi ziyaret ediyor ve eksikliklerine bakıyor. Program dahilinde eksiklikleri tamamlanıyor. Bunlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zonguldak'ın örnek olmasını istiyoruz."

- "Her konuda bize yardımcı oluyorlar"

Afganistan'ın Pençşir vilayetinden 4 ay önce kente gelen 5 çocuk babası Yasin Rezayi (52), önce Ankara'ya geldiklerini oradan da Zonguldak'a gönderildiklerini anlattı.

Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını aktaran Rezayi, "Zonguldak'ta çok güzel bir ev sahibi oldum. Her şey var. Evim sıcak. Nereye gidersem gideyim Türk milletinin iyiliklerini anlatırım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Allah Türk milletine, devletine zeval vermesin. Biz Türkiye'ye sığındık. Bize kucak açtı. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Gençlerimizi eğitiyorlar, okula gidiyorlar. Parlak bir gelecek için bizi eğitiyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.