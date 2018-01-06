Zonguldak merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik'te telefonla ulaştıkları vatandaşları, sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 5 ilde düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.