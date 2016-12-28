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Zonguldak'ta 17 Afgan göçmen yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ülkeye İran üzerinden kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu kişilerin olduğu...

Zonguldak'ta 17 Afgan göçmen yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ülkeye İran üzerinden kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bir evde 10 gündür saklanan Afganistan uyruklu 17 göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerini ardından Zonguldak Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen göçmenlerin, Türkiye vatandaşı olmak istedikleri ve ilçeye çalışmak için geldiklerini söylediği öğrenildi.

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AlaplıKaçak GöçmenZonguldak
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