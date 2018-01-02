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Zonguldak'ta 2 polis bıçakla yaralandı

- Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen doktor, 2 polisi yaraladı

Zonguldak'ta 2 polis bıçakla yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen doktor, kendisine müdahale eden 2 polisi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Kilimli Semt Polikliniği önünde bir kişinin elinde bıçakla dolaşarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, aile sağlığı merkezinde doktor olduğu öğrenilen Y.A'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada elindeki bıçağı savuran Y.A, komiser Orkun D'yi alnından, polis memuru Uğur G'yi ise sol gözünden bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Y.A'yı yakalamak isteyen polis memuru Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı.

Ekipler Güney Mahallesi mezarlık mevkisinde durdurulan Y.A.'yı gözaltına alındı.

Yaralanan polis memurları ise sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından gözünden yaralanan Uğur G, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bu arada ilçedeki aile sağlığı merkezinde doktor olan Y.A'nın ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öne sürüldü.

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