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Zonguldak'ta "ByLock" operasyonu

- Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11'i kadın 21 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 11'i kadın 21 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik, il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11'i kadın 21 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında üniversite öğrencisi, KHK ile meslekten ihraç edilenlerin yanı sıra özel sektörde çalışanların da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ByLockOperasyonZonguldak
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