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Zonguldak'ta düğünde gıda zehirlenmesi

- Yedikleri düğün yemeğinden zehirlendiği belirtilen 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta düğünde gıda zehirlenmesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği belirtilen 15 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beycuma Beldesi'ne bağlı Karapınar köyünde ikram edilen düğün yemeğini yiyen 15 kişide, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan vatandaşlar, kendi araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere müracaat etti.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hastane önünde bazı hasta yakınları gazetecilere saldırdı.

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Düğün YemeğiZehirlenmeZonguldak
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