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Zonguldak'ta düğünde kavga: 17 yaralı

- Gökçebey ilçesinde bir düğünde takı paylaşımı iddiasıyla çıkan kavgada, 17 kişi yaralandı

Zonguldak'ta düğünde kavga: 17 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde M.Ç. ile M.A'nın düğününde gelin ve damadın aileleri arasında takı paylaşımı iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine damat ve gelinin yakınları birbirlerini darbetti. Kavgada yaralanan 8 kişi çay bahçesinin karşısındaki ilçe hastanesine geldi. Burada yaralıların yakınlarının yeniden birbirlerini darbetmesi ve kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, tarafları ayırmak için havaya ateş etti.

Tarafların ayrılmasının ardından söz konusu yere gelen sağlık ekiplerince 9 yaralı kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bu arada ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yakını araca binmek isteyince sağlık görevlileriyle arasında tartışma yaşandı.

Ambulansa binmesine izin verilmeyen kişi, görevlileri darbetti.

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